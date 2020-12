Fiordaliso commossa dopo la tragica situazione | “Mi è scesa una lacrima”

Leggi su kronic

(Di sabato 26 dicembre 2020) La cantantesi è lasciata andare ad un messaggio attraverso Instagram, c’è commozione per un’importanza notizia.(Instagram)Questo 2020 volge ormai al termine. Un anno difficile, che ha visto il mondo intero alla prese con uno dei problemi più grandi vissuti dall’umanità nell’epoca moderna. La Pandemia ha messo alla strette tutto il pianeta. Il Covid-19 continua, ancora adesso, a mietere vittime ed anche l’Italia ovviamente è alle prese con il virus. Le feste natalizie sono state vissute con sobrietà, proprio nel tentativo di arginare il contagio. Un Natale a casa, insieme alla famiglia e pochi intimi, il tutto con l’obiettivo di poter cominciare il 2021 in un modo diverso. Certo, il Coronavirus non andrà via come una bolla di sapone, ma qualcosa sembra muoversi. Tutta l’Europa, infatti, è in fermento. L’arrivo di ...