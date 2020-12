Fiocco azzurro in casa Berardi: è nato Nicolò. Il Sassuolo: “Congratulazioni a papà e mamma” (Di sabato 26 dicembre 2020) Fiocco azzurro in casa Berardi. La compagna del giocatore, Francesca Fantuzzi, ha dato alla luce Nicolò. È stato lo stesso Sassuolo a dare la notizia sui social: "Fiocco azzurro in casa Sassuolo: benvenuto Nicolò Berardi. Congratulazioni a mamma Francesca e a papà Domenico".embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/SassuoloUS/status/1342862986365394944" Golssip. Leggi su golssip (Di sabato 26 dicembre 2020)in. La compagna del giocatore, Francesca Fantuzzi, ha dato alla luce. È stato lo stessoa dare la notizia sui social: "in: benvenutoFrancesca e aDomenico".embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/US/status/1342862986365394944" Golssip.

