Fidanzati nudi in strada, follia nella città italiana. Il retroscena choc sul video ‘di Natale’ (Di sabato 26 dicembre 2020) Un episodio clamoroso si è verificato in una città italiana nelle scorse ore. Una giovane coppia ha infatti deciso di attraversare la strada completamente nudi, tra lo sconcerto dei presenti. Immediatamente sono giunte alcune segnalazioni da parte dei cittadini, che hanno avvisato le autorità competenti. Le forze dell’ordine sono subito intervenute bloccando le due persone. Si tratta di un giovane di 23 anni e di una ragazza di 21. I fatti si sono verificati proprio nel giorno di Natale. L’episodio ha avuto luogo precisamente a Bitonto, in provincia di Bari. Secondo quanto finora trapelato, sembra che i due ragazzi fossero in evidente stato di alterazione, presumibilmente provocato dall’assunzione di droga. Serviranno comunque ulteriori accertamenti per capirne di più. Della vicenda c’è un filmato, che in pochissime ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 26 dicembre 2020) Un episodio clamoroso si è verificato in unanelle scorse ore. Una giovane coppia ha infatti deciso di attraversare lacompletamente, tra lo sconcerto dei presenti. Immediatamente sono giunte alcune segnalazioni da parte dei cittadini, che hanno avvisato le autorità competenti. Le forze dell’ordine sono subito intervenute bloccando le due persone. Si tratta di un giovane di 23 anni e di una ragazza di 21. I fatti si sono verificati proprio nel giorno di Natale. L’episodio ha avuto luogo precisamente a Bitonto, in provincia di Bari. Secondo quanto finora trapelato, sembra che i due ragazzi fossero in evidente stato di alterazione, presumibilmente provocato dall’assunzione di droga. Serviranno comunque ulteriori accertamenti per capirne di più. Della vicenda c’è un filmato, che in pochissime ...

Profilo3Marco : RT @ilgiornale: A Roma un uomo è stato tratto in arresto. A Bitonto, una coppia di fidanzati è stata fermata il giorno di Natale: forse, so… - Mare09099675 : RT @ilgiornale: A Roma un uomo è stato tratto in arresto. A Bitonto, una coppia di fidanzati è stata fermata il giorno di Natale: forse, so… - marcoranieri72 : RT @ilgiornale: A Roma un uomo è stato tratto in arresto. A Bitonto, una coppia di fidanzati è stata fermata il giorno di Natale: forse, so… - ilgiornale : A Roma un uomo è stato tratto in arresto. A Bitonto, una coppia di fidanzati è stata fermata il giorno di Natale: f… -

Ultime Notizie dalla rete : Fidanzati nudi Fidanzati nudi in strada, follia a Bitonto per il video 'di Natale' Caffeina Magazine Nudi nel giorno di Natale: follia a Bitonto e Roma

Nella cittadina pugliese, invece, le forze dell'Ordine hanno è stata intercettato una coppia discinta di fidanzati: si presume che fossero sotto l'effetto di stupefacenti. Uomo nudo a Roma Non si sa ...

Il figlio di Walter Nudo ha una fidanzata che si chiama “Vanessa Vestita”: sui social scoppia l’ironia

Per uno strano scherzo del destino il figlio di Walter Nudo si è fidanzato con una ragazza che di cognome fa “Vestita”. La coppia dai nomi agli antipodi fa sorridere gli utenti dei social. I due sono ...

Nella cittadina pugliese, invece, le forze dell'Ordine hanno è stata intercettato una coppia discinta di fidanzati: si presume che fossero sotto l'effetto di stupefacenti. Uomo nudo a Roma Non si sa ...Per uno strano scherzo del destino il figlio di Walter Nudo si è fidanzato con una ragazza che di cognome fa “Vestita”. La coppia dai nomi agli antipodi fa sorridere gli utenti dei social. I due sono ...