Festività e Dpcm: valanga di sfottò sul web. A farne le spese Conte e la sua Armata Brancaleone (Di sabato 26 dicembre 2020) Il web si è scatenato con ironia e battute sulle norme Contenute nell'ultimo Dpcm, su Conte e sulle Festività. La pagina Facebook di "Ti strappo na risata" è stata inondata di post. Eccone qualcuno: «Comunque alla fine, se i carabinieri ci fermano, basta dire: "non ho capit un c***o e loro diranno: "nemmeno io vada pure"». E poi ancora, c'è chi ha pubblicato il calendario e ha diviso i giorni con la scritta "liberi", "domiciliari" e "libertà vigilata". Un altro post: «Ha detto mia nonna che per 6 persone non si mette nemmeno a friggere». Dpcm Natale: il web si scatena E poi ancora: «"Che fai a Natale?" "La Tad". "Che cos'è la Tad?" "La tombola distanza"». Oppure: «A Natale puoi. No». C'è chi ironizza sulle zone rosse: «A Natale puoi mettere qualcosa di rosso… Ma mettere tutta l'Italia mi sembra ...

