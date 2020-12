Feltri ricorda Gigi Proietti: «L’hanno boicottato perché era un uomo libero e perciò non lo amavano» (Di sabato 26 dicembre 2020) Vittorio Feltri in un articolo pubblicato su libero ricorda Gigi Proietti e spiega perché non era amato dal cinema italiano. «Una volta mi disse: Se parlo con uno di destra, mi sento di sinistra, se parlo con uno di sinistra divento subito di destra. La prevalenza del cretino, in ogni schieramento politico, produce, nelle persone brillanti, effetti simili a quelli descritti magnificamente dall’attore romano». Feltri precisa che vuole parlare di Proietti, non di partiti. «Proietti è morto con uno sberleffo, lo scorso due novembre. È morto nel giorno dei morti, che per inciso era anche il suo compleanno, a 80 anni spaccati. Una uscita di scena così perfetta da sembrare sceneggiata da Proietti in persona. A Roma, e ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 26 dicembre 2020) Vittorioin un articolo pubblicato sue spieganon era amato dal cinema italiano. «Una volta mi disse: Se parlo con uno di destra, mi sento di sinistra, se parlo con uno di sinistra divento subito di destra. La prevalenza del cretino, in ogni schieramento politico, produce, nelle persone brillanti, effetti simili a quelli descritti magnificamente dall’attore romano».precisa che vuole parlare di, non di partiti. «è morto con uno sberleffo, lo scorso due novembre. È morto nel giorno dei morti, che per inciso era anche il suo compleanno, a 80 anni spaccati. Una uscita di scena così perfetta da sembrare sceneggiata dain persona. A Roma, e ...

