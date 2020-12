FBI 2 e Blue Bloods 10 vanno in onda insieme ad Instict da gennaio

Leggi su optimagazine

(Di sabato 26 dicembre 2020) Anche questa sera non c’è spazio per FBI 2 e10 che noninperché la rete ha deciso di optare per una pausa per le vacanze rimandando tutto al prossimo mese diquando le due serie torneranno inal sabato sera in prime time. Le due serie sono in pausa da prima di queste vacanze natalizie e non torneranno prima del prossimo 9quando finalmente saranno in scena con i nuovi episodi rimasti in sospeso. Al momento, salvo cambiamenti, FBI 2 riprenderà la sua corsa al sabato sera dal 9alle 21.05 circa dall’episodio numero 13 in poi. A quel punto saranno sei gli episodi rimasti e, quindi, la serie dovrebbe tenerci compagnia per sei settimane quasi fino alla primavera. Al suo fianco si schiererà ...