Farmaco anti-Covid per chi non può avere il vaccino: "Alternativa salvifica" (Di domenica 27 dicembre 2020) Francesca Galici Chi non potrà vaccinarsi, a breve potrebbe poter contare su una cura a base di anticorpi monoclonali attualmente allo studio in Inghilterra Non tutti potranno essere vaccinati contro il coronavirus ma per loro pare sia già pronta una cura con in caso di infezione. Due studi inglesi sono entrati da poco in fase 3 ed entro sei mesi potrebbero già portare sul mercato la cura definitiva contro il Covid. A rivelarlo è Vincenzo Libri, direttore della NIHR (National Institute for Health Research) UCLH Clinical Research Facility), che in un'intervista su Repubblica ha fatto il punto sulla situazione oltre il vaccino. nodo 1912290 Sebbene la vaccinazione contro il coronavirus potrebbe essere la soluzione per spegnere definitivamente, o quasi, l'epidemia, ci sono persone che non potranno accedere al ...

