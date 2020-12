Fabio Artesi raccontava Torino e aiutava i bambini: si è arreso al Covid (Di sabato 26 dicembre 2020) È deceduto a causa di alcune complicazioni legate al Covid il fotoreporter subalpino, conosciuto e apprezzato in tutta Italia. Muore a 56 anni il famoso fotoreporter Fabio Artesi, nato e cresciuto a Venaria Reale. L’Italia ed in particolar modo la città di Torino è in lutto per la scomparsa del giornalista, che aveva collaborato con il quotidiano CronacaQui e con il periodico “Giallo”. Tutto era iniziato verso gli inizi di novembre, quando Artesi era stato ricoverato in gravi condizioni prima all’ospedale di Ciriè, quindi a quello di Ivrea prima di essere trasferito alla Clinica Eporediese. Le condizioni erano peggiorate con l’aggravarsi di una forte polmonite che lo aveva colpito. I medici avevano cercato di curarlo, per poi decidere di intubarlo causa l’aggravarsi della ... Leggi su chenews (Di sabato 26 dicembre 2020) È deceduto a causa di alcune complicazioni legate alil fotoreporter subalpino, conosciuto e apprezzato in tutta Italia. Muore a 56 anni il famoso fotoreporter, nato e cresciuto a Venaria Reale. L’Italia ed in particolar modo la città diè in lutto per la scomparsa del giornalista, che aveva collaborato con il quotidiano CronacaQui e con il periodico “Giallo”. Tutto era iniziato verso gli inizi di novembre, quandoera stato ricoverato in gravi condizioni prima all’ospedale di Ciriè, quindi a quello di Ivrea prima di essere trasferito alla Clinica Eporediese. Le condizioni erano peggiorate con l’aggravarsi di una forte polmonite che lo aveva colpito. I medici avevano cercato di curarlo, per poi decidere di intubarlo causa l’aggravarsi della ...

