Fa beneficenza e viene insultato? Strepitosa risposta di Salvini | Cari giornalisti del Fatto e di Repubblica | demoliti

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 26 dicembre 2020) Se Matteofanei giorni di festa, non va bene. Attaccato, criticato, bollato come un'esibizionista. E ancora, articoli pieni di veleno perché mentre distribuiva i pasti con i City Angels ha consegnato un pacco a una cittadina comune. Un semplice fraintendimento che gli è valso la consueta colata d'odio. E così,decide di rispondere. Lo fa sui social, con un breve video, che potete vedere qui sotto, in cui afferma: "Incredibile, c'è gente per cui qualunque cosa uno faccia non va bene. Nemmeno portare pacchi di cibo a chi ne ha bisogno, o pranzare con i senzatetto a Natale. Oggi vado a trovare i volontari di un'associazione che recupera i ragazzi persi per la droga e non va bene. Non andrà bene nemmeno andare all'Avis. Ragazzi, in un momento così difficile fate anche voi qualcosa di buono. Senza essere eroi. ...