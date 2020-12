Everton inarrestabile | ora è secondo in Premier League Bene anche il Manchester City

Leggi su calcionews24

(Di domenica 27 dicembre 2020) Boxing Day di: l’supera lo Sheffield United e vola alposto. Vinceil Mstercontro il Newcastle Il Boxing Day ha regalato altri due verdetti importanti in. L’di Carlo Ancelotti ha conquistato la vittoria in casa dello Sheffield United (1-0, gol di Gylfi Sigurdsson) portandosi alposto in classifica, dietro ai concittadini del Liverpool. Sale al quinto posto il Msterdi Pep Guardiola, che ha archiviato in scioltezza la pratica Newcastle: rotondo 2-0 tra le mura dell’Etihad Stadium firmato da Ilkay Gundogan e Ferran Torres. Leggi su Calcionews24.com