Estrazione Lotto | Simbolotto e Superenalotto di oggi 26 dicembre 2020 | in tempo reale

Leggi su kronic

(Di sabato 26 dicembre 2020) Andiamo a scoprire nella giornata in cui si celebra Santo Stefano, i numeri dell’del, superenae simbo(web source)Le festività natalizie stanno andando via, così come un anno molto particolare e che si spera si possa mettere fin da subito alle spalle. Così come ogni sabato arriva però anche l’appuntamento con l’del, superena, simboe quant’altro. Un momento di unità che servirà a sfidare la fortuna e a tentare il ‘colpo da novanta’. Leggi anche —> Chiara Ferragni diventa un demonio e fa un enorme rivelazione Leggi qui —> Che fine ha fatto la meteora Alessia Merz? Tornerà in tv? Possiamo quindi passare a scoprire i numeri che ...