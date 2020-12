Erano in sette in casa per Natale ma si nascondono all'arrivo della polizia: multati (Di sabato 26 dicembre 2020) Avevano deciso di sfidare le regole e si Erano riuniti per Natale, ma gli è costata cara: i vicini, infastiditi dagli schiamazzi, hanno chiamato la polizia che ha trovato inizialmente 3 persone sedute ... Leggi su globalist (Di sabato 26 dicembre 2020) Avevano deciso di sfidare le regole e siriuniti per, ma gli è costata cara: i vicini, infastiditi dagli schiamazzi, hanno chiamato lache ha trovato inizialmente 3 persone sedute ...

CincoManu : @Ansa_Piemonte Sette denunciati di cui cinque irregolari sul territorio nazionale. Quindi erano in due... #belpaese - Ansa_Piemonte : Covid: festa di Natale a Torino, sette denunciati. Interviene polizia. Alcuni presenti si erano nascosti in bagno… - G_Sette : RT @LaPrimaManina: Dunque, nella settimana di #Natale2020, hanno: - querelato Ilaria #cucchi; - tolto la cittadinanza a #Saviano; - rifiut… - DPentiti : Vangelo secondo Luca 24: 13. Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio distante… - gamora_realfake : e per la cessa della mi moglia ho speso praticamente tutti i soldi che mi erano rimasti, ho svaligiato la miniera d… -