Entella-Pescara in tv: canale, orario e diretta streaming Serie B 2020/2021 (Di sabato 26 dicembre 2020) L’Entella si prepara ad affrontare il Pescara nella quindicesima giornata di Serie B 2020/2021, sfida salvezza in programma allo stadio Comunale di Chiavari. I padroni di casa sono alla caccia della loro prima vittoria stagionale e sono ultimi in classifica con soli 5 punti. Gli abruzzesi si trovano in zona play-out con 12 punti ma vivono un buon momento di forma. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15 di domenica 27 dicembre; la diretta tv non sarà disponibile, invece lo streaming sarà su Dazn. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 26 dicembre 2020) L’si prepara ad affrontare ilnella quindicesima giornata di, sfida salvezza in programma allo stadio Comunale di Chiavari. I padroni di casa sono alla caccia della loro prima vittoria stagionale e sono ultimi in classifica con soli 5 punti. Gli abruzzesi si trovano in zona play-out con 12 punti ma vivono un buon momento di forma. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15 di domenica 27 dicembre; latv non sarà disponibile, invece losarà su Dazn. SportFace.

