(Di sabato 26 dicembre 2020) L'allenatore dell', Alessio, ha parlato alla vigilia della gara contro il Brescia ai microfoni diChannel: "Non c'è rammarico per iche abbiamo perso nelle prime giornate, le somme si tirano alladella. Sono soddisfatto del lavoro fatto dai ragazzi fino ad oggi, cerchiamo di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, l'altra metà tocca a noi riempirla. Possiamo migliorare, ad esempio dobbiamo imparare a vincere le partite più equilibrate. Il mio rifiuto al Brescia? Ho sempre manifestato la volontà di venire ad, voglio restarci per molti anni".caption id="attachment 1067477" align="alignnone" width="3000", getty images/caption ITA Sport Press.

ItaSportPress : Empoli, Dionisi: 'Punti persi? I conti si fanno a fine stagione. Stiamo facendo bene' - - EmpoliFCFeed : Empoli Calcio Verso Brescia-Empoli, il pregara di mister Dionisi #empolifc - TuttoRadio : RT @EmpoliCalcio: 'Domani ci attende una sfida molto difficile contro una squadra forte; dovremo ripetere quanto fatto fino ad oggi, prova… - EmpoliCalcio : 'Domani ci attende una sfida molto difficile contro una squadra forte; dovremo ripetere quanto fatto fino ad oggi,… - zazoomblog : Brescia-Empoli la conferenza stampa di Dionisi - #Brescia-Empoli #conferenza #stampa -

Ultime Notizie dalla rete : Empoli Dionisi

In vista della sfida di domani contro il Brescia, il tecnico dell’Empoli Alessio Dionisi ha commentato: “A oggi non c’è rammarico per i punti persi – riporta empolichannel.it -. Prendo tanto dall’ulti ...Con la Reggiana, per esempio, in dieci abbiamo provato a vincere e ci siamo andati molto vicini. Con il Brescia, più che una partita equilibrata, direi che si tratta di una partita difficile: loro son ...