Emma Thompson | George Clooney nei film può andare a letto con partner giovani | un' attrice matura no

Leggi su movieplayer

(Di sabato 26 dicembre 2020)è sempre stata una persona molto franca e, questa volta, si è scagliata contro la gestione dell'età nelle storie d'amore nei: 'Perchépuòcon ragazze piùe un'di 60 anni non può fare lo stesso'è nota per essere un'davvero franca e che non le manda mai a dire. Questa volta, l'interprete inglese ha parlato al podcast di CultureBlast dei ruoli hollywoodiani. A detta della, non è giusto che idi Hollywood mostrino soltantoragazze alle prese con amori nei confronti di uomini ben più maturi di loro. Perché le dinamiche non possono ...