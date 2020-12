Elisabetta Canalis con Luciana Littizzetto contro Wanda Nara | “Abbiamo un cervello ed un senso dell’ironia che non possiamo reprimere”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 dicembre 2020) Dagli Stati Uniti,si schiera al fianco dinella querelle con. Al centro della questione c’è una battuta che la comica ha fatto in diretta su Rai 3 nel corso una delle scorse puntate di “Che Tempo Che Fa”, commentando una foto dove la moglie di Mauro Icardi appariva completamente nuda, distesa sulla groppa di un cavallo. Parole che non sono piaciute alla diretta interessata, che ha annunciato querelala quale, in tutta risposta, ha commentato (sempre in diretta tv): “Beate le donne che sanno ridere di sé stesse”.ha quindi condiviso un articolo scritto da Roberto D’Agostino per Vanity Fair e rilanciato da ...