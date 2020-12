(Di sabato 26 dicembre 2020) Washington, 26 dic. (Adnkronos) - Donaldtorna a denunciare lo svolgimento delche lo ha visto sconfitto e a contestarne la trasparenza. "Un giovane militare che lavora in- ha scritto su Twitter - mi ha detto che lì lesono gestite in modo molto più sicuro e migliore di quelle organizzate da noi nel 2020. Le nostre, con le loro milioni e milioni di schede postali corrotte, sono statedi un Paese del terzo mondo. Presidente fasullo!" ha concluso.

Adnkronos : #elezioniusa, #Trump: 'Frode reale, con Twitter inizia comunismo' - Adnkronos : #ElezioniUsa, #Trump potrebbe rifiutarsi di lasciare la Casa Bianca - TV7Benevento : Elezioni Usa, Trump: 'Voto in Afghanistan meglio che da noi'... - bisagnino : FBI conferma: Interferenze straniere nelle elezioni USA 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Usa

“Un giovane militare che lavora in Afghanistan – ha scritto su Twitter – mi ha detto che lì le elezioni sono gestite in modo molto più sicuro e migliore di quelle organizzate da noi nel 2020. Le ..."Un giovane militare che lavora in Afghanistan mi ha detto che lì le elezioni sono gestite in modo molto più sicuro e migliore di quelle organizzate da noi nel 2020. Le nostre, ...