"Eccoci qui…". Benedetta Rossi rompe il fioretto: la foto dopo la clamorosa decisione fa impazzire tutti (Di sabato 26 dicembre 2020) "Voglio dedicarmi a me stessa ma soprattutto ho bisogno di stare un po' da sola con Marco". Con questo messaggio sui social, Benedetta Rossi ha annuncia un momento di pausa dalla televisione e dai social per dedicarsi al marito Marco. "Ho bisogno di spegnere il telefono e il computer – ha scritto in un post su Instagram – per qualche giorno e dedicarmi a me stessa, per tornare a fare tutte quelle cose che facevo prima che questa bellissima avventura iniziasse, ma soprattutto ho bisogno di stare un po' da sola con Marco". "Siamo marito e moglie, negli ultimi anni siamo diventati anche "colleghi di lavoro". Il fatto di lavorare insieme, a casa nostra, – aveva annunciato – ha tanti vantaggi, ma quando si è stanchi e stressati si finisce per prendersela con chi ti è più vicino. Gli voglio un bene dell'anima e so che anche lui me ne vuole, per questo ho ...

