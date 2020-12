Ecco il modulo da compilare per ricevere il vaccino anti-Covid (Di sabato 26 dicembre 2020) Francesca Galici ?Consenso informato vaccino anti-Covid Dal 27 dicembre al via la prima fase della campagna vaccinale con il V-day simbolico europeo: necessario compilare un modulo per ricevere il vaccino Domani sarà il V-day in tutta Europa, un giorno simbolicamente scelto per iniziare la fase vaccinale in Unione Europea. Mentre il Regno Unito, forte della Brexit, ha già vaccinato numerose persone, nel nostro Paese domani alle 8 inizierà uno dei momenti più complicati di questa epidemia. Il primo furgone ha varcato la frontiera del Brennero con le prime dosi del vaccino Pfizer nella mattina di Natale e così ha dato il via alla complicata catena di somministrazione, che domani vedrà 5 professionisti sanitari, tra i quali il progessor ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 26 dicembre 2020) Francesca Galici ?Consenso informatoDal 27 dicembre al via la prima fase della campagna vaccinale con il V-day simbolico europeo: necessariounperilDomani sarà il V-day in tutta Europa, un giorno simbolicamente scelto per iniziare la fase vaccinale in Unione Europea. Mentre il Regno Unito, forte della Brexit, ha già vaccinato numerose persone, nel nostro Paese domani alle 8 inizierà uno dei momenti più complicati di questa epidemia. Il primo furgone ha varcato la frontiera del Brennero con le prime dosi delPfizer nella mattina di Natale e così ha dato il via alla complicata catena di somministrazione, che domani vedrà 5 professionisti sanitari, tra i quali il progessor ...

