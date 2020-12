“Ecco che lavoro faceva”. Al Bano, la vita prima del successo: l’incredibile retroscena dal passato (Di sabato 26 dicembre 2020) Al Bano è uno dei cantanti più famosi in Italia e non avrebbe nemmeno bisogno di presentazioni. Ultimamente l’abbiamo visto protagonista insieme alla figlia Jasmine Carrisi al programma ‘The Voice Senior’ di Antonella Clerici, vinto da Erminio Sinni. La sua carriera professionale è stata ed è straordinaria; oltre ai suoi brani, tutti ricordano con immenso piacere la splendida coppia che componeva con l’ex moglie Romina Power, prima della loro separazione e del successivo ritorno. Il suo primo disco in assoluto è stato presentato già nel lontano 1965. Poi diventa spalla di Adriano Celentano nei suoi show prima del successone del 1967 con la canzone ‘Nel sole’. Oltre ad essere un artista dalle qualità immense, è anche un vero e proprio personaggio, visto che appare spesso e volentieri in programmi televisivi. Basti ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 26 dicembre 2020) Alè uno dei cantanti più famosi in Italia e non avrebbe nemmeno bisogno di presentazioni. Ultimamente l’abbiamo visto protagonista insieme alla figlia Jasmine Carrisi al programma ‘The Voice Senior’ di Antonella Clerici, vinto da Erminio Sinni. La sua carriera professionale è stata ed è straordinaria; oltre ai suoi brani, tutti ricordano con immenso piacere la splendida coppia che componeva con l’ex moglie Romina Power,della loro separazione e del successivo ritorno. Il suo primo disco in assoluto è stato presentato già nel lontano 1965. Poi diventa spalla di Adriano Celentano nei suoi showdelne del 1967 con la canzone ‘Nel sole’. Oltre ad essere un artista dalle qualità immense, è anche un vero e proprio personaggio, visto che appare spesso e volentieri in programmi televisivi. Basti ...

giornalettismo : #Salvini aveva annunciato la sua 'violazione' del dpcm di #Natale per andare a donare dei regali ai #clochard. Tu… - NicolaPorro : ?? Ecco la #ZuppadiPorro di oggi. Auguri a tutti quelli che se ne infischiano di #dpcm e dl e si assembrano attorno… - ZuccheroSugar : - quattroruote : Non solo #Suv e crossover: tra le tante nuove #auto che debutteranno nel 2021 ci sono anche berline, monovolume, st… - antnqu : Ecco, diciamolo che i romani per primi hanno un serio problema a gestire i propri rifiuti! Quante volte mi sono chi… -