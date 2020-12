“È morta” | Alberto Matano lo ha scoperto in diretta | la reazione

Leggi su chenews

(Di sabato 26 dicembre 2020) Un momento di grande difficoltà per, il conduttore de La vita inhainla morte di Luciana: ecco cosa è successo.fonte foto RaiPlayha sempre dimostrato a La vita ingrande sensibilità nel raccontare vicende, spesso anche molto toccanti. Proprio per quest il suo talk piace e convince il pubblico di Rai 1, che ama la sua comunicazione pulita. Anche i migliori professionisti tuttavia possono incappare in tremende gaffe ed’è proprio quello che è successo all’ex mezzo busto del Tg nel corso di un servizio.è inciampato in uno scivolone che in poco tempo ha fatto il giro del web. LEGGI ...