Due rom tentano furto in appartamento | una 14 enne | l' altra incinta al settimo mese Prese

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro hanno arrestato una 14enne di origini bosniache e denunciato in stato di libertà la cugina di 21, al settimo mese di gravidanza

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro hanno arrestato una 14enne di origini ... Al loro arrivo i militari hanno bloccato le due donne mentre tentavano di forzare con un ...

Roma, ladre di appartamento: bloccate dai Carabinieri una 14enne e sua cugina

