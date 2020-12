Due risse il giorno di Natale al centro profughi (Di sabato 26 dicembre 2020) Monza, 26 dicembre 2020 - La rissa di Natale. A colpi di cocci di bottiglia. Con due giovani extracomunitari in attesa di permesso di soggiorno costretti a ricorrere alle cure dell'ospedale. E ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 26 dicembre 2020) Monza, 26 dicembre 2020 - La rissa di. A colpi di cocci di bottiglia. Con due giovani extracomunitari in attesa di permesso di sogcostretti a ricorrere alle cure dell'ospedale. E ...

Ultime Notizie dalla rete : Due risse Due risse il giorno di Natale al centro profughi Il Giorno Ercolano, maxi-rissa su appuntamento social: sette denunciati. «Sparato anche un colpo di pistola»

Poco prima un'altra rissa era stata segnalata in Corso Italia ... colpo in aria» Le indagini in corso serviranno ad appurare se ci sono collegamenti tra i due episodi. Tesi di cui è convinto il ...

Poco prima un'altra rissa era stata segnalata in Corso Italia ... colpo in aria» Le indagini in corso serviranno ad appurare se ci sono collegamenti tra i due episodi. Tesi di cui è convinto il ...