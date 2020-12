Dramma nella notte di Natale: Andrea muore a soli 30 anni stroncato da un malore (Di sabato 26 dicembre 2020) . Si è spento all’improvviso il giovane cuoco nella sua casa Dramma la notte di Natale a Cordenons (Pordenone): Andrea De Felice, 30 anni, è morto stroncato da un malore improvviso nella sua casa. Inutili i soccorsi, per lui non c’è L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 26 dicembre 2020) . Si è spento all’improvviso il giovane cuocosua casaladia Cordenons (Pordenone):De Felice, 30, è mortoda unimprovvisosua casa. Inutili i soccorsi, per lui non c’è L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Dramma a Napoli, il Covid miete un’altra vittima: “Addio Maria”

Il Covid miete un’altra vittima a Napoli e lo fa nel giorno di Natale. Un dolore straziante per la prematura scomparsa di Maria, molto conosciuta nella zona dei Quartieri Spagnoli, per il suo impegno ...

