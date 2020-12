Dopo Filippo Magnini, anche Giorgia Palmas positiva al Covid: come sta la figlia Mia (3 mesi) (Di sabato 26 dicembre 2020) Solo pochi giorni fa, prima di Natale, Filippo Magnini ha fatto sapere di essere risultato positivo al coronavirus. Lo sportivo ha pubblicato un lungo post sul suo profilo Instagram, così da aggiornare i suoi follower e far sapere alle persone che sono venute in contatto con lui di aver contratto il virus, nonostante tutti gli accorgimenti, e di essersi messo in isolamento per tutelare la sua famiglia. “Purtroppo oggi sono risultato positivo al Covid-19. Ho usato ogni precauzione per evitare il contagio ma non e? bastato. Ora la preoccupazione piu? grande e? per la mia famiglia spero di non aver contagiato nessuno”. Non era certo così che immaginava di trascorrere le feste, le prime da papà della piccola Mia, nata 3 mesi fa dall’amore con Giorgia Palmas. “Il solo pensiero di non poter ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 26 dicembre 2020) Solo pochi giorni fa, prima di Natale,ha fatto sapere di essere risultato positivo al coronavirus. Lo sportivo ha pubblicato un lungo post sul suo profilo Instagram, così da aggiornare i suoi follower e far sapere alle persone che sono venute in contatto con lui di aver contratto il virus, nonostante tutti gli accorgimenti, e di essersi messo in isolamento per tutelare la sua famiglia. “Purtroppo oggi sono risultato positivo al-19. Ho usato ogni precauzione per evitare il contagio ma non e? bastato. Ora la preoccupazione piu? grande e? per la mia famiglia spero di non aver contagiato nessuno”. Non era certo così che immaginava di trascorrere le feste, le prime da papà della piccola Mia, nata 3fa dall’amore con. “Il solo pensiero di non poter ...

