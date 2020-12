Donna trovata morta in casa la vigilia di Natale, Rosy aveva chiamato il Centro Antiviolenza (Di sabato 26 dicembre 2020) Rosina (Rosy) Cassetti, la Donna di 78 anni trovata morta in casa a Montecassiano la sera della vigilia di Natale e per la quale la Procura di Macerata sta procedendo per omicidio aveva preso contatto ... Leggi su leggo (Di sabato 26 dicembre 2020) Rosina () Cassetti, ladi 78 anniina Montecassiano la sera delladie per la quale la Procura di Macerata sta procedendo per omicidiopreso contatto ...

