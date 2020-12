(Di sabato 26 dicembre 2020) commenta ansa Una 47enne è statacon und'daall'addome. E' accaduto ad Orta Nova, nel. Stando a quanto emerso, la, che non è in pericolo di vita, sarebbe stata ...

MoliPietro : Orta Nova (Foggia) – Donna ferita con un colpo di pistola alla pancia - leggoit : Foggia, donna ferita da colpi di pistola in strada sparati da un'auto: è grave - giannettimarco : RT @MediasetTgcom24: Donna ferita con colpo d'arma da fuoco nel Foggiano #foggia - DanieleDann1 : ?? #Puglia: Spari in strada nel foggiano, donna di 47 anni ferita. #foggia #ortanuova #news #sparatoria #Italia - MediasetTgcom24 : Donna ferita con colpo d'arma da fuoco nel Foggiano #foggia -

Ultime Notizie dalla rete : Donna ferita

Una donna di 47 anni è stata ferita con un colpo d'arma da fuoco all'addome. Il fatto è avvenuto in serata in ...Una 47enne è stata ferita con un colpo d'arma da fuoco all'addome. E' accaduto ad Orta Nova, nel Foggiano. Stando a quanto emerso, la donna, che non è in pericolo di vita, sarebbe stata raggiunta da s ...