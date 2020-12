Donna anziana soffocata in casa la vigilia di Natale, potrebbero essere stati i famigliari (Di sabato 26 dicembre 2020) Si continua ad indagare per capire le reali ragioni della morte di Rosy Cassetti, trovata senza vita in casa sua la sera della vigilia di Natale. Non convince la spiegazione data dai parenti della Donna: Rosy, nei giorni precedenti alla morte, aveva contattato il centro antiviolenza di Macerata. Si fa più fitto il mistero sul L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 26 dicembre 2020) Si continua ad indagare per capire le reali ragioni della morte di Rosy Cassetti, trovata senza vita insua la sera delladi. Non convince la spiegazione data dai parenti della: Rosy, nei giorni precedenti alla morte, aveva contattato il centro antiviolenza di Macerata. Si fa più fitto il mistero sul L'articolo proviene da Leggilo.org.

Agenzia_Ansa : La donna morta a Montecassiano aveva chiamato il centro antiviolenza. martedì l'appuntamento con un legale #ANSA - ClaudiaBruno00 : RT @ultimenotizie: Chiusa dalla badante in casa il giorno di #Natale, un'anziana di 100 anni è stata salvata dai poliziotti. E' successo a… - bizcommunityit : Macerata, anziana trovata morta a Natale: la vittima aveva chiamato un Centro Antiviolenza - danieledv79 : RT @ultimenotizie: Chiusa dalla badante in casa il giorno di #Natale, un'anziana di 100 anni è stata salvata dai poliziotti. E' successo a… - EffimeraAlkimia : RT @ultimenotizie: Chiusa dalla badante in casa il giorno di #Natale, un'anziana di 100 anni è stata salvata dai poliziotti. E' successo a… -