Donald Trump potrebbe essere processato dopo la presidenza? (Di sabato 26 dicembre 2020) Il 20 gennaio, a mezzogiorno, Donald Trump camminerà per l’ultima nel South Lawn della Casa Bianca, salirà sul Marine One e se ne andrà. O almeno questo è ciò che dovrebbe accadere se Trump non verrà portato fuori dalla Casa Bianca di peso. Da quel momento il caotico mandato di Trump alla presidenza USA sarà Leggi su periodicodaily (Di sabato 26 dicembre 2020) Il 20 gennaio, a mezzogiorno,camminerà per l’ultima nel South Lawn della Casa Bianca, salirà sul Marine One e se ne andrà. O almeno questo è ciò che dovrebbe accadere senon verrà portato fuori dalla Casa Bianca di peso. Da quel momento il caotico mandato diallaUSA sarà

