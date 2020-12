Donald Trump: “Nostre elezioni da terzo mondo” (Di sabato 26 dicembre 2020) “Un giovane militare che lavora in Afghanistan mi ha detto che lì le elezioni sono gestite in modo molto più sicuro e migliore di quelle organizzate da noi nel 2020. Le Nostre, con i loro milioni e milioni di schede postali corrotte, sono state elezioni di un paese del terzo mondo. Presidente fasullo!“. Lo ha scritto su twitter Donald Trump che è tornato a contestare la trasparenza e la regolarità delle elezioni che lo hanno visto sconfitto. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 26 dicembre 2020) “Un giovane militare che lavora in Afghanistan mi ha detto che lì lesono gestite in modo molto più sicuro e migliore di quelle organizzate da noi nel 2020. Le, con i loro milioni e milioni di schede postali corrotte, sono statedi un paese del. Presidente fasullo!“. Lo ha scritto su twitterche è tornato a contestare la trasparenza e la regolarità delleche lo hanno visto sconfitto. SportFace.

estebangerbasi : .@realDonaldTrump Discorso motivazionale di Donald Trump - Non ti arrendere mai! - TocRadio : Assange, Snowden, Manafort, Giuliani, Joe Exotic? - Agenzia_Ansa : #Usa, Donald #Trump minaccia un mese di caos, 'non me ne vado'. Il tycoon sarebbe arrivato anche a minacciare di no… - postdienst41 : @realDonaldTrump Donald 'Pinocchio' Trump - AntimoDr : Discorso motivazionale di Donald Trump - Non ti arrendere mai! -