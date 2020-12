Domenica 27 100 vaccinazioni anche al Ruggi (Di sabato 26 dicembre 2020) Per il “V-Day”, il via alla campagna vaccinale (Pfizer/BionTech) in programma Domenica 27 sono state attivate sette postazioni in altrettanti ospedali della Campania: Cotugno, Cardarelli, Ospedale del Mare (Napoli); San Sebastiano (Caserta), Moscati (Avellino), San Pio (Benevento), Ruggi d’Aragona (Salerno). In ogni presidio saranno somministrate le 100 dosi di vaccino previste, a operatori sanitari e medici ancora oggi in prima linea nella lotta al Covid. Il via alle vaccinazioni è previsto in ogni struttura alle ore 10 circa. Saranno vaccinati, a partire dalle ore 13, anche 20 operatori di una Residenza per anziani dell’Asl Napoli 1. Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di sabato 26 dicembre 2020) Per il “V-Day”, il via alla campagna vaccinale (Pfizer/BionTech) in programma27 sono state attivate sette postazioni in altrettanti ospedali della Campania: Cotugno, Cardarelli, Ospedale del Mare (Napoli); San Sebastiano (Caserta), Moscati (Avellino), San Pio (Benevento),d’Aragona (Salerno). In ogni presidio saranno somministrate le 100 dosi di vaccino previste, a operatori sanitari e medici ancora oggi in prima linea nella lotta al Covid. Il via alleè previsto in ogni struttura alle ore 10 circa. Saranno vaccinati, a partire dalle ore 13,20 operatori di una Residenza per anziani dell’Asl Napoli 1. Consiglia

Ultime Notizie dalla rete : Domenica 100 Vaccine Day in Emilia-Romagna. Conto alla rovescia, si parte domani domenica 27 dicembre alle ore 14 Regione Emilia Romagna Maltempo, allerta gialla per domenica 27 dicembre: rischio temporali in sei Regioni

NEVE DOMENICA SERA. Ingredienti perfetti per la neve fin sulla Val Padana tra domenica sera e lunedì. Meteo focus neve domenica notte. NEVE IN PIANURA AL… Leggi ...

Il vaccino Pfizer è arrivato allo Spallanzani: domani comincia il V-Day. Nel Lazio coinvolti 955 operatori. Così nelle altre regioni

E' arrivato allo Spallanzani di Roma, scortato dai carabinieri, il furgone con le 9.750 dosi di vaccino Pfizer-Biontech proveniente dal Belgio e giunto nel pomeriggio di ieri nella Caserma ...

