Domenica 27 100 vaccinazioni anche al Ruggi

Per il "V-Day", il via alla campagna vaccinale (Pfizer/BionTech) in programma Domenica 27 sono state attivate sette postazioni in altrettanti ospedali della Campania: Cotugno, Cardarelli, Ospedale del Mare (Napoli); San Sebastiano (Caserta), Moscati (Avellino), San Pio (Benevento), Ruggi d'Aragona (Salerno). In ogni presidio saranno somministrate le 100 dosi di vaccino previste, a operatori sanitari e medici ancora oggi in prima linea nella lotta al Covid. Il via alle vaccinazioni è previsto in ogni struttura alle ore 10 circa. Saranno vaccinati, a partire dalle ore 13, anche 20 operatori di una Residenza per anziani dell'Asl Napoli 1.

Parte la campagna di vaccinazione negli ospedali con un primo invio di 720 dosi destinate agli operatori sanitari ...

Domenica 27 sole, cielo sereno e aria tersa fino a metà giornata

Possibili nebbie nelle ore più fredde in Valbelluna. Dal pomeriggio arrivo di sottili nubi alte con velatura del cielo. In serata intensificazione della copertura nuvolosa.

Possibili nebbie nelle ore più fredde in Valbelluna. Dal pomeriggio arrivo di sottili nubi alte con velatura del cielo. In serata intensificazione della copertura nuvolosa.