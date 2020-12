Domani sarà un giorno migliore (Di sabato 26 dicembre 2020) Di Vincenzo Calafiore 26 Dicembre 2020 Udine “ … voi amanti, tramandate il respiro del vostro amore, raccontate del profumo degli occhi, del sereno attorno. Tramandate il fruscio delle parole sussurrate, raccontate degli orizzonti oltrepassati lontani da questo mondo schiacciato, lontano. Amatevi dai bordi estremi del mare, dal limite del niente che il mare rappresenta … tramandate il vostro fruscio dei baci a mezza luna … “ Vincenzo Calafiore “ Domani sarà un giorno diverso “ disse lei, con i suoi occhi di gatta appena socchiusi! Ha visto il mare confondersi con il cielo, in lontananza ed ha pensato che le nuvole possono rimanere sospese, come l’amore i pensieri. Pensò ai baci della sera prima sulla spiaggia, ai sogni ancora sospesi a mezza ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 26 dicembre 2020) Di Vincenzo Calafiore 26 Dicembre 2020 Udine “ … voi amanti, tramandate il respiro del vostro amore, raccontate del profumo degli occhi, del sereno attorno. Tramandate il fruscio delle parole sussurrate, raccontate degli orizzonti oltrepassati lontani da questo mondo schiacciato, lontano. Amatevi dai bordi estremi del mare, dal limite del niente che il mare rappresenta … tramandate il vostro fruscio dei baci a mezza luna … “ Vincenzo Calafiore “undiverso “ disse lei, con i suoi occhi di gatta appena socchiusi! Ha visto il mare confondersi con il cielo, in lontananza ed ha pensato che le nuvole possono rimanere sospese, come l’amore i pensieri. Pensò ai baci della sera prima sulla spiaggia, ai sogni ancora sospesi a mezza ...

teatrolafenice : ?? Domani alle 17:30 saremo in diretta qui - matteograndi : L’EMA ha dato l’ok al vaccino Pfizer Biotech. Teoricamente la campagna vaccinale potrebbe partire domani. Simbolica… - IlContiAndrea : #Mika, il suo concerto in ospedale a Parigi per i bambini malati sarà trasmesso domani su Facebook. Ecco tutte le i… - GDS_it : #Vaccino, dosi in arrivo stasera a Palermo: da domani a martedì sarà somministrato ai medici di 4 ospedali.… - 0NLYVANGEL : RT @mamacita1204: «Respira Roma, Lewis, domani sarà già diversa, domani ci sarà anche il tuo odore, fra cento anni lo sentiranno ancora, qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Domani sarà Scala, il luminoso «Concerto di Natale» sarà trasmesso in tv Corriere della Sera