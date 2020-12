Diritti d’immagine, bonus e staff: ecco perché il rinnovo di Gattuso non è ancora arrivato (Di sabato 26 dicembre 2020) L’edizione online de La Gazzetta dello Sport ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla situazione contrattuale di Gennaro Gattuso, il cui rinnovo è atteso da diverse settimane. La questione riguarda alcuni dettagli relativi ai Diritti d’immagine e ai bonus che dovranno essere inseriti nella nuova scrittura e che non saranno secondari considerato che i legali dell’allenatore hanno rispedito al mittente la bozza preparata dagli avvocati del presidente. Di base, l’accordo non dovrebbe essere messo in discussione, come la permanenza di Gattuso. Tra il tecnico e De Laurentiis il feeling continua, anche se i risultati ottenuti finora, non sono stati quelli sperati. Prima di ogni altra cosa, Gattuso vuole che venga rinnovato il contratto ai suoi collaboratori, dopodiché ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 26 dicembre 2020) L’edizione online de La Gazzetta dello Sport ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla situazione contrattuale di Gennaro, il cuiè atteso da diverse settimane. La questione riguarda alcuni dettagli relativi aie aiche dovranno essere inseriti nella nuova scrittura e che non saranno secondari considerato che i legali dell’allenatore hanno rispedito al mittente la bozza preparata dagli avvocati del presidente. Di base, l’accordo non dovrebbe essere messo in discussione, come la permanenza di. Tra il tecnico e De Laurentiis il feeling continua, anche se i risultati ottenuti finora, non sono stati quelli sperati. Prima di ogni altra cosa,vuole che venga rinnovato il contratto ai suoi collaboratori, dopodiché ...

