Diletta Leotta | è Marco Valta il suo nuovo fidanzato? Chi è l’imprenditore

Leggi su viagginews

(Di sabato 26 dicembre 2020) L’affascinante imprenditore, ex di Anna Safroncik, è stato fotografato in tenere effusioni con. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.è balzato alla ribalta del gossip dopo essere stato sorpreso accanto a, con lui in barca in un weekend di fine esatte sul lago L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com