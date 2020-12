Diego Lopez esalta Donnarumma: «Il portiere più forte che abbia mai visto» (Di sabato 26 dicembre 2020) Diego Lopez ha esaltato Gianluigi Donnarumma, suo ex compagno ai tempi del Milan Intervistato da AS, Diego Lopez ha così parlato del proprio passato con la maglia del Milan e del tempo trascorso al fianco di un giovanissimo Gigio Donnarumma: «Donnarumma è la più grande forza della natura che abbia mai visto in porta. Dico sempre che ha un talento incredibile, a 16 anni aveva un fisico impressionante e adesso batte record di precocità uno dopo l’altro. Quando è emerso tutto è diventato più difficile viste le sue qualità, per questo ho colto l’opportunità dell’Espanyol. I due anni al Milan, però, restano buoni e ho appreso molto». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 dicembre 2020)hato Gianluigi, suo ex compagno ai tempi del Milan Intervistato da AS,ha così parlato del proprio passato con la maglia del Milan e del tempo trascorso al fianco di un giovanissimo Gigio: «è la più grande forza della natura chemaiin porta. Dico sempre che ha un talento incredibile, a 16 anni aveva un fisico impressionante e adesso batte record di precocità uno dopo l’altro. Quando è emerso tutto è diventato più difficile viste le sue qualità, per questo ho colto l’opportunità dell’Espanyol. I due anni al Milan, però, restano buoni e ho appreso molto». Leggi su Calcionews24.com

