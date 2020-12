Diego Lopez: “Donnarumma è la più grande forza della natura che abbia mai visto in porta. Vorrei ritirarmi con la maglia dell’Espanyol” (Di sabato 26 dicembre 2020) Diego Lopez, portiere 39enne ex Milan, attualmente in forza all’Espanyol nella Segunda Division spagnola, è rimasto nel club catalano nonostante la retrocessione, e ha raccontato ad AS la sua volontà di riportarlo in alto, le aspettative su quel che resta della sua carriera e alcuni dettagli della sua parentesi al Milan: “Non avevo mai pensato di giocare in Segunda Division. Una volta arrivato nella Liga, l’obiettivo è restarci e, per fortuna, ho passato lì tanti anni.Donnarumma? E’ la più grande forza della natura che abbia mai visto in porta. Dico sempre che ha un talento incredibile, a 16 anni aveva un fisico impressionante e adesso batte record di ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 26 dicembre 2020), portiere 39enne ex Milan, attualmente inall’Espanyol nella Segunda Division spagnola, è rimasto nel club catalano nonostante la retrocessione, e ha raccontato ad AS la sua volontà di rirlo in alto, le aspettative su quel che restasua carriera e alcuni dettaglisua parentesi al Milan: “Non avevo mai pensato di giocare in Segunda Division. Una volta arrivato nella Liga, l’obiettivo è restarci e, per fortuna, ho passato lì tanti anni.? E’ la piùchemaiin. Dico sempre che ha un talento incredibile, a 16 anni aveva un fisico impressionante e adesso batte record di ...

DiMarzio : 'A 16 anni aveva un fisico impressionante'. #DiegoLopez esalta #Donnarumma - TheMagician1310 : @DiegoASR86 @_DavidLoPan_ Diego non tutti vedono le cose come vanno viste, ho sentito molte volte da tanti tuoi com… - salda__ : RT @DiMarzio: 'A 16 anni aveva un fisico impressionante'. #DiegoLopez esalta #Donnarumma - calciomercatoit : ??Diego Lopez esalta #Donnarumma ??È il miglior portiere della Serie A? - zazoomblog : Milan senti l’ex Diego Lopez: “Donnarumma è la più grande forza della natura che abbia mai visto in porta” -… -