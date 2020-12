Deficit del fibrinogeno | Fybriga disponibile in Italia

(Di sabato 26 dicembre 2020)del, nuovo farmacoinè un concentrato diliofilizzato sviluppato per infusione endovenosa In commercio inil farmaco Fibryga®, una nuova specialità medicinale a base diumano. Il farmaco è stato approvato dall’Agenziana del Farmaco (AIFA) nel mese di settembre (Gazzetta Ufficiale n. 238 del 25/09/2020) ed… L'articolo Corriere Nazionale.

m_pcal : RT @lucianocapone: @brusco_sandro “Il mito del deficit” di Stephanie Kelton. «Il libro rivoluzionario della Kelton è sia teoricamente rigo… - 2Disastro : RT @CCFCattaneo: 'Il mercantilismo tedesco (che spinge nella stessa direzione tutta la UE) è destabilizzante. Per evidenti ragioni di algeb… - f_gualerzi : RT @lucianocapone: @brusco_sandro “Il mito del deficit” di Stephanie Kelton. «Il libro rivoluzionario della Kelton è sia teoricamente rigo… - Linoemme11 : @hcetoib @albertoferrac @danieledv79 Infatti il resto l'ha fatto l'aumento della pressione fiscale durante il gover… - Fallito84719547 : @AlbertoBagnai @borghi_claudio @marcotravaglio @MassimGiannini @marcocongiu @ricpuglisi @micheleboldrin… -

Ultime Notizie dalla rete : Deficit del

Corriere Nazionale

Gli interventi messi in campo con il piano di rientro dal debito sanitario continuano a produrre risultati significativi. Per la prima volta, l'Asl Napoli 1 ha fatto registrare una riduzione del defic ...Il fabbisogno lordo di finanziamento, tra la somma del deficit e dei titoli di stato in scadenza, è stimato in circa 500 miliardi di euro, per cui circa il 50% circa dovrebbe essere coperto dalle ...