Decreto Ristori pubblicato sulla Gazzetta ufficiale: 85 milioni per didattica digitale, 5,5 milioni per fondo gap formativi. TESTO (Di sabato 26 dicembre 2020) Dopo l'approvazione del Parlamento, è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del Decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, il primo "Decreto Ristori", che ha incorporato in sé i contenuti degli altri decreti successivi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 26 dicembre 2020) Dopo l'approvazione del Parlamento, è stata pubblicatadellegge 28 ottobre 2020 n. 137, il primo "", che ha incorporato in sé i contenuti degli altri decreti successivi. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Ristori Decreto Ristori: Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la legge di conversione ed il decreto-legge n. 137 coordinato Lavori Pubblici Coronavirus: aziende perdono ricavi, volano le multinazionali del web

La cifra e’ di quelle da far tremare i polsi: 420 miliardi di euro. A tanto ammonta la perdita di fatturato registrata quest’anno dalle imprese italiane a causa del Covid, mentre nel primo semestre il ...

