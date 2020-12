Decreto Natale | Santo Stefano in zona rossa Dalle seconde case agli spostamenti | cosa si può fare oggi 26 dicembre

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 dicembre 2020) Anche al’Italia è in. E lo sarà pure domenica 27, perché l’obiettivo resta quello di limitare le occasioni di contagio durante un periodo così delicato come quello delle festività natalizie. Solo dal 28al 30, e poi il 4 gennaio, scatterà l’allentamento delle restrizioni previsto per laarancione. Quindisi può? Innanzitutto per spostarsi serve sempre l’autocertificazione (scaricabile qui), mentre chiudono negozi, bar e ristoranti. Restano aperti solo gli esercizi commerciali che vendono beni di prima necessità come supermercati, alimentari, librerie, tabacchi, edicole. Ristoranti, bar e pasticcerie, come detto, saranno chiusi, ma si potrà ordinare a ...