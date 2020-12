Declino mentale legato all’età? Un farmaco lo invertirebbe “in pochi giorni”: la straordinaria scoperta (Di sabato 26 dicembre 2020) Potrebbero bastare poche dosi di un farmaco sperimentale per invertire il Declino legato all’età in termini di memoria e flessibilità mentale nei topi. Il nuovo studio degli scienziati della UC San Francisco è culminato in un farmaco, denominato ISRIB, che potrebbe essere in grado di ripristinare la funzione della memoria anche mesi dopo una lesione cerebrale traumatica (TBI). Non solo, dato che il farmaco potrebbe riuscire ad invertire i disturbi cognitivi nella sindrome di Down, prevenire la perdita dell’udito correlata al rumore, combattere alcuni tipi di cancro alla prostata e persino migliorare la cognizione negli animali sani. Nel nuovo studio, pubblicato il 1 dicembre 2020 sulla rivista ad accesso libero eLife, i ricercatori ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 26 dicembre 2020) Potrebbero bastare poche dosi di unsperiper invertire ilin termini di memoria e flessibilitànei topi. Il nuovo studio degli scienziati della UC San Francisco è culminato in un, denominato ISRIB, che potrebbe essere in grado di ripristinare la funzione della memoria anche mesi dopo una lesione cerebrale traumatica (TBI). Non solo, dato che ilpotrebbe riuscire ad invertire i disturbi cognitivi nella sindrome di Down, prevenire la perdita dell’udito correlata al rumore, combattere alcuni tipi di cancro alla prostata e persino migliorare la cognizione negli animali sani. Nel nuovo studio, pubblicato il 1 dicembre 2020 sulla rivista ad accesso libero eLife, i ricercatori ...

