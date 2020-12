De Boer lancia nuove frecciate all’Inter | “era un vespaio incredibile | poi nessuno ha fatto bene”

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 26 dicembre 2020) L’esperienza di Frank desulla panchina dell’Inter è stata veramente negativa, l’avventura è durata appena 85 giorni. Arrivato con buone aspettative, non è riuscito ad imporsi e mettere in pratica le idee dal punto di vista tecnico. Poi ha sposato i progetti prima di Crystal Palace e Atlanta United per poi diventare ct dei Paesi Bassi. DebordatePhoto by Marco Luzzani/Getty ImagesL’allenatore Deha parlato in una lunga intervista per Algemeen Dagblad, il c.t. dell’Olanda non ha risparmiato. “Tu porti le cose dentro di te, è normale. Ma allo stesso tempo erano situazioni incomparabili, sai. L’Inter eracosìche oserei dire che all’epoca quasi nessun allenatore era ...