Daydreamer: tutti i giorni in replica su La 5 per le Feste. Ecco le anticipazioni (Di sabato 26 dicembre 2020) Daydreamer: grandissimo regalo per i fan durante le Feste! Per chi non lo sapesse, dall’altro ieri, giovedì 24 dicembre, Vigilia di Natale, l’amatissima soap turca va in onda in replica tutti i giorni (sì, c’è stata persino ieri) su La 5. Anche precedentemente, in altri orari, il canale Mediaset ha riproposto le puntate. In che orari le stiamo rivedendo in questi giorni? Il primo episodio va in onda dalle 19:10/15; il secondo dalle 20:10/12. Vogliamo scoprire le anticipazioni di quelle di oggi, Santo Stefano? Innanzitutto rivedremo il secondo episodio, che col Natale, molti avranno perso. Daydreamer: replica del secondo episodio di ieri Can e Sanem sono già insieme e il giovane partecipa alla cena per il trentesimo di matrimonio tra ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 26 dicembre 2020): grandissimo regalo per i fan durante le! Per chi non lo sapesse, dall’altro ieri, giovedì 24 dicembre, Vigilia di Natale, l’amatissima soap turca va in onda in(sì, c’è stata persino ieri) su La 5. Anche precedentemente, in altri orari, il canale Mediaset ha riproposto le puntate. In che orari le stiamo rivedendo in questi? Il primo episodio va in onda dalle 19:10/15; il secondo dalle 20:10/12. Vogliamo scoprire ledi quelle di oggi, Santo Stefano? Innanzitutto rivedremo il secondo episodio, che col Natale, molti avranno perso.del secondo episodio di ieri Can e Sanem sono già insieme e il giovane partecipa alla cena per il trentesimo di matrimonio tra ...

badzsone : RT @TafuniMina: ????Buongiorno a tutti! ??Che questo Natale vi porti una montagna di sogni da realizzare. BUON NATALE ?? #CanDem ?? Natale 2018… - badzsone : RT @TafuniMina: ??Buongiorno #CanDem?? Buon Santo Stefano a tutti ?? Se non posto qualcosa di bello mi sento giù...cosa c’è di meglio di qu… - jinkyOzdemir : RT @Mirellacaporal1: Buongiorno e buon sabato a tutti ?? con la coppia più bella Can e Sanem ?? Günaydin #CanYaman #DemetÖzdemir?? Günaydin… - oceano1980 : RT @mibebespos: oggi mi sembra il miglior momento per ricordarvi che poco più di un anno fa Can e Demet si presero una pausa da tutto e da… - Demetcim6 : RT @Mirellacaporal1: Buongiorno e buon sabato a tutti ?? con la coppia più bella Can e Sanem ?? Günaydin #CanYaman #DemetÖzdemir?? Günaydin… -