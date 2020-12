Dayane Mello nella notte sgancia una bomba su Andrea e Natalia: “Roba da pelle d’oca, succede un macello” (Di sabato 26 dicembre 2020) Zelletta ieri ha ricevuto un regalo misterioso dalla sua ragazza, che ha scatenato un putiferio nella casa del GF Vip e sui social. Proprio in merito a questa storia Dayane Mello nella notte si è chiusa in confessionale con Cecilia e Tommaso ed ha sganciato una bomba. Durante una chiacchierata con Stefania Orlando, la Capriotti ha rivelato: “Dayane ci ha svelato una bomba che non possiamo dire. Pesantissima, davvero pesante. Però non possiamo…Stefania è una bomba molto grossa. Ha a che fare con la lettera di Natalia. Io ho risposto a Dayane Mello ‘che paura’ e Tommaso le ha detto ‘mi stai terrorizzando’. In pratica è una cosa accaduta fuori prima del GF. Se viene fuori ... Leggi su biccy (Di sabato 26 dicembre 2020) Zelletta ieri ha ricevuto un regalo misterioso dalla sua ragazza, che ha scatenato un putiferiocasa del GF Vip e sui social. Proprio in merito a questa storiasi è chiusa in confessionale con Cecilia e Tommaso ed hato una. Durante una chiacchierata con Stefania Orlando, la Capriotti ha rivelato: “ci ha svelato unache non possiamo dire. Pesantissima, davvero pesante. Però non possiamo…Stefania è unamolto grossa. Ha a che fare con la lettera di. Io ho risposto a‘che paura’ e Tommaso le ha detto ‘mi stai terrorizzando’. In pratica è una cosa accaduta fuori prima del GF. Se viene fuori ...

sellydemZUS : @indisguise_a E ancora una volta con chi se lo contende? Dayane Mello ?? - denadagjuzi8 : RT @eilanprecious: stannare Dayane Mello lo possiamo ritenere un lavoro? arrivo a fine giornata sfinita - sellydemZUS : RT @thehsama: Comunque che ridere che quest'idea del regalo è probabilmente stata organizzata dall'agenzia per prendersi qualche blocco in… - denadagjuzi8 : RT @cwheryl: Dayane Cristina Mello, sono la tua puttana sì - sol_debora : RT @Figurina4: Cioè Raga ma voi capite la tentazione che provoca una Dayane Mello in intimo nel tuo letto? Altro che laurea in teologia io… -