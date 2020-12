Dalla lotteria degli scontrini agli sfratti, ecco le ultime modifiche al milleproroghe (Di sabato 26 dicembre 2020) Niente da fare per lo stop alle trivelle, che nonostante la pressione dei Cinque Stelle è stato stralciato dal decreto. Entra invece il minislittamento della lotteria degli scontrini, che viene spostata al 1°?febbraio. Un anno in più di Cig per l’Ilva. Sulla precompilata l’invio dei dati sanitari al via solo dal 2022 Leggi su ilsole24ore (Di sabato 26 dicembre 2020) Niente da fare per lo stop alle trivelle, che nonostante la pressione dei Cinque Stelle è stato stralciato dal decreto. Entra invece il minislittamento della, che viene spostata al 1°?febbraio. Un anno in più di Cig per l’Ilva. Sulla precompilata l’invio dei dati sanitari al via solo dal 2022

