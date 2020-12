Da zona rossa ad arancione: cosa cambia dal 28 dicembre (Di sabato 26 dicembre 2020) A partire da dopodomani e fino al 30 cambiano le regole per gli spostamenti. cosa cambia per i cittadini, quali negozi saranno aperti, quando è in vigore coprifuoco, cosa si potrà fare e non fare e ... Leggi su today (Di sabato 26 dicembre 2020) A partire da dopodomani e fino al 30no le regole per gli spostamenti.per i cittadini, quali negozi saranno aperti, quando è in vigore coprifuoco,si potrà fare e non fare e ...

FratellidItalia : ? Chiudono gli italiani in casa per le feste, ma continuano a tenere ben spalancati i porti all’immigrazione clande… - massimcoppola : Ho come l'impressione che il Governo dovrebbe rendere il vaccino obbligatorio. Avete voglia di portare la mascherin… - Pinucciosono : zona rossa, max due persone... coprifuoco alle 22... c'è la crisi e mancano i soldi... e sparate botti manco fosse la guerra nel Golfo. - osservatore69 : Natale Italia Zona Rossa fino al 27 dicembre .Finora 826 multe ,euro a casse stato ?? - s_buccola : RT @Adnkronos: Italia ancora zona rossa, cosa si può fare oggi -

Ultime Notizie dalla rete : zona rossa Lombardia ancora in zona rossa: ecco le regole del fine settimana IL GIORNO Terzo giorno in zona rossa, cosa si può fare (e cosa no): dalle visite alle seconde case, tutte le regole

Terzo giorno in zona rossa. Dopo Vigilia e Natale, anche a Santo Stefano dovremo attenerci alle disposizioni contenute nell'ultimo decreto per arginare la diffusione del coronavirus in Italia. Negozi ...

Covid, la guida per Santo Stefano: che cosa si può e non si può fare | Il modulo dell’autocertifcazione

Nessun pranzo al ristorante o colazione al bar: è consentito solo l'asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio senza restrizioni. Sarà possibile andare a messa, ma il consiglio è quello di sceglie ...

Terzo giorno in zona rossa. Dopo Vigilia e Natale, anche a Santo Stefano dovremo attenerci alle disposizioni contenute nell'ultimo decreto per arginare la diffusione del coronavirus in Italia. Negozi ...Nessun pranzo al ristorante o colazione al bar: è consentito solo l'asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio senza restrizioni. Sarà possibile andare a messa, ma il consiglio è quello di sceglie ...