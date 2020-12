Da «Bridgerton» a «Gossip Girl» | quando il filo conduttore è sempre il gossip

Leggi su vanityfair

(Di sabato 26 dicembre 2020) Come regalo di Natale Netflix ha inserito nel suo catalogo Bridgerton, tra i titoli più attesi. Pur essendo ambientato nell’Inghilterra del 1800, è già stato definito il nuovo Gossip Girl. Come se Serena e Blair avessero incontrato Jane Austin lungo la strada e, stanche di bere vodka e Martini, si fossero date all’ora del tè. A dominare la nuova serie saranno sempre segreti, pettegolezzi e rivelazioni private che alimentano gli intrighi della società borghese. Perché nonostante gli anni passino e la tecnologia continui ad evolversi, i gossip non spariranno mai restando una delle costanti ad accomunare i secoli. E quindi, quanto il buon vecchio Gossip Girl potrà mai essere così diverso da Bridgerton? Forse molto nella scena ma gran poco nella sostanza.