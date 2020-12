Cristina D’Avena: «Vorrei svegliarmi a gennaio in un mondo senza virus» (Di sabato 26 dicembre 2020) Uno spettacolo che, per lei, ha il dolce sapore di «un ritorno a casa». Cristina D’Avena, 56 anni, è tornata al mitico Antoniano di Bologna – dove ha esordito a soli tre anni con la canzone La danza del moscerino – per condurre un doppio appuntamento natalizio su Raiuno insieme a Paolo Belli. Leggi anche › Come vestirsi per Natale a casa? 5 look comodi ed eleganti Cristina D’Avena e Paolo Belli (foto Massimiliano Donati) Un doppio appuntamento con Cristina D’Avena e Paolo Belli La cantante e il conduttore hanno presentato, il pomeriggio della vigilia alle 17.05, lo show L’attesa, con la partecipazione di Edoardo Bennato e, come ospite d’eccezione, il presidente del Parlamento ... Leggi su iodonna (Di sabato 26 dicembre 2020) Uno spettacolo che, per lei, ha il dolce sapore di «un ritorno a casa»., 56 anni, è tornata al mitico Antoniano di Bologna – dove ha esordito a soli tre anni con la canzone La danza del moscerino – per condurre un doppio appuntamento natalizio su Raiuno insieme a Paolo Belli. Leggi anche › Come vestirsi per Natale a casa? 5 look comodi ed elegantie Paolo Belli (foto Massimiliano Donati) Un doppio appuntamento cone Paolo Belli La cantante e il conduttore hanno presentato, il pomeriggio della vigilia alle 17.05, lo show L’attesa, con la partecipazione di Edoardo Bennato e, come ospite d’eccezione, il presidente del Parlamento ...

