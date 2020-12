Cristiano Ronaldo è stato nominato ‘Miglior acquisto della storia della Premier League’. Sul podio Henry e Cantona (Di sabato 26 dicembre 2020) Cristiano Ronaldo è stato votato “miglior acquisto della storia della Premier League” da una giuria che ha votato per Sky Sports News. Ovviamente si parla del passaggio del portoghese dallo Sporting Lisbona al Manchester United nel 2003 per una cifra di circa 13 milioni di euro. Al secondo posto il trasferimento di Thierry Henry nel 1999 dalla Juventus all’Arsenal per circa 12 milioni di euro, al terzo posto c’è Eric Cantona. Ecco la top 20: 1 – Cristiano Ronaldo 2 – Thierry Henry 3 – Eric Cantona 4 – Frank Lampard 5 – Roy Keane 6 – Didier Drogba 7 – Sol Campbell 8 – Wayne Rooney 9 – Vincent Kompany 10 – Ala Shearer 11 ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 26 dicembre 2020)votato “migliorLeague” da una giuria che ha votato per Sky Sports News. Ovviamente si parla del passaggio del portoghese dallo Sporting Lisbona al Manchester United nel 2003 per una cifra di circa 13 milioni di euro. Al secondo posto il trasferimento di Thierrynel 1999 dalla Juventus all’Arsenal per circa 12 milioni di euro, al terzo posto c’è Eric. Ecco la top 20: 1 –2 – Thierry3 – Eric4 – Frank Lampard 5 – Roy Keane 6 – Didier Drogba 7 – Sol Campbell 8 – Wayne Rooney 9 – Vincent Kompany 10 – Ala Shearer 11 ...

EURO2020 : ???? Cristiano Ronaldo ?? Ricardo Quaresma ?? #TBT | @selecaoportugal - forumJuventus : Finalmente ci siamo riusciti, il premio “Giocatore Juventino dell’anno 2019/2020” è nelle mani del vincitore, scelt… - goal : Cristiano Ronaldo scored twice in Juventus’ rout of Parma ?? #ParmaJuve - sportli26181512 : Juve, Cristiano Ronaldo punta ai Globe Soccer Awards di Dubai: Il campione portoghese in corsa per l'ennesimo ricon… - dracky2_ : J’ai stan Cristiano Ronaldo ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano Ronaldo Fabio Silva nel segno di Cristiano Ronaldo: il 18enne dei record erede di CR7 Tuttosport Fabio Silva chiama la Juve: «Mi ispiro a CR7, è il mio idolo assoluto»

Il talentuoso Fabio Silva, calciatore classe 2002 dei Wolves, ha parlato a Tuttosport, elogiando Cristiano Ronaldo, definito come suo idolo assoluto. Ecco le sue parole. CR7 IDOLO – «È il mio idolo, ...

Al via la Dubai International Sports Conference: c’è Cristiano Ronaldo

La 15esima edizione della Dubai International Sports Conference è al via: c'è Cristiano Ronaldo tra gli speaker, presenti anche Lewandowski e Casillar ...

Il talentuoso Fabio Silva, calciatore classe 2002 dei Wolves, ha parlato a Tuttosport, elogiando Cristiano Ronaldo, definito come suo idolo assoluto. Ecco le sue parole. CR7 IDOLO – «È il mio idolo, ...La 15esima edizione della Dubai International Sports Conference è al via: c'è Cristiano Ronaldo tra gli speaker, presenti anche Lewandowski e Casillar ...