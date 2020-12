Covid:in Puglia 544 casi su 2.391 tamponi, 25 morti (Di sabato 26 dicembre 2020) BARI, 26 DIC - Sono 544 i nuovi casi di positivi al coronavirus rilevati in Puglia su 2.391 test per l'infezione da Covid-19 registrati, con una incidenza del 22,7%. Più della metà, 254 casi, è in ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 26 dicembre 2020) BARI, 26 DIC - Sono 544 i nuovidi positivi al coronavirus rilevati insu 2.391 test per l'infezione da-19 registrati, con una incidenza del 22,7%. Più della metà, 254, è in ...

